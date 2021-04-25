Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi.

Anadolu Ajansı, Güven Özer'in İstanbul Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındığını duyurdu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle bağlantılı oldukları tespit edilen 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), aranan 14 kişi arasında Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer ile Thodex'in muhasebe müdürünün de olduğunu bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cumartesi günü, Thodex'in 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.