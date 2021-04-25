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Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı

25.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi.

Thodex soruşturması: Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer gözaltına alındı

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Böylece soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 66'ya yükseldi.

Anadolu Ajansı, Güven Özer'in İstanbul Pendik'te saklandığı evde gözaltına alındığını duyurdu.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şirketle bağlantılı oldukları tespit edilen 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Demirören Haber Ajansı (DHA), aranan 14 kişi arasında Faruk Fatih Özer'in kız kardeşi Serap Özer ile Thodex'in muhasebe müdürünün de olduğunu bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cumartesi günü, Thodex'in 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin talebi üzerine Cuma günü Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı gün gün Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile yaptığı telefon görüşmesinde, Özer'in yakalanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istemişti.

Soylu, Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konulduğunu açıklamıştı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da Thodex'in tüm hesaplarına bloke koymuş durumda.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Cumartesi günü, 2017'de Faruk Fatih Özer tarafından Koineks Teknoloji A.Ş. ismiyle kurulan ve 2020'de yurt dışına açılarak adını değiştiren Thodex'in 120'den fazla ülkede faaliyet gösterdiğinin tespit edildiğini duyurmuştu.

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