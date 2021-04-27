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Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz

27.04.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmaları istemiyle sevk edilen 6 şüphelinin, Sulh Ceza Hakimliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra sevk edildikleri Anadolu Adalet Sarayı'nda serbest bırakılmalarına karar verilen 62 şüpheliden 6'sı hakkında soruşturmayı yürüten savcılık itirazda bulundu.

Savcılık, tutuklanmaları talebiyle sevk edilen 6 şüphelinin serbest bırakılmasına karar veren Anadolu Sulh Ceza Hakimliğine gönderdiği talep yazısında, şüpheliler hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

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SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 70 şüpheliden 62'sinin emniyetteki işlemleri tamamlanmış, şüpheliler dün Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmişti.

Burada soruşturmayı yürüten savcılığa çıkarılan 62 şüpheliden 34'ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli tutuklanması istemiyle, 22 şüpheli de adli kontrol altına alınması istemiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

AA

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Kripto para Thodex Faruk Fatih Özer

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