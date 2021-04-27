Thodex soruşturmasında 6 kişinin serbest bırakılmasına itiraz

Thodex şüphelilerinin ifadeleri ortaya çıktı! "15 bin liram vardı, ben de mağdurum"

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin, Thodex adlı kripto para borsasındaki hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbar üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, tutuklanmaları talep edilen 6 şüphelinin de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak, serbest bırakılmasına karar vermişti.

Öte yandan, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer ile kardeşi Serap Özer'in de aralarında bulunduğu 8 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor. Faruk Fatih Özer'in de aralarında olduğu firari 10 zanlının yakalanmasına yönelik başlatılan çalışmalar ise devam ediyor.

AA

