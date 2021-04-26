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Thodex soruşturmasında 6 şüpheli için tutuklama talebi

26.04.2021 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex'in binlerce yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Thodex soruşturmasında 6 şüpheli için tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex'in binlerce yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in binlerce yatırımcısını dolandırarak yurt dışına kaçtığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 62 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 34'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı, 6 şüphelinin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlik sorgularının başlaması bekleniyor.

Yaklaşık 2 milyar dolarla yurt dışına kaçtığı iddia edilen Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in ağabeyi Güven Özer'den ve kız kardeşi Serap Özer de soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Interpol kırmızı bülten çıkardı

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin talebi üzerine Cuma günü Faruk Fatih Özer hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da aynı gün gün Arnavutluk İçişleri Bakanı Bledar Cuci ile yaptığı telefon görüşmesinde, Özer'in yakalanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istemişti.

Özer'in Türkiye bankalarındaki 31 milyon lirasına el konuldu.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da Thodex'in tüm hesaplarına bloke koydu.

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