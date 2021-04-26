Thodex soruşturmasında 6 şüpheli için tutuklama talebi

Kripto para borsası Thodex'in binlerce yatırımcısını dolandırdığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 6'sı tutuklama, 22'si adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. 34 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in binlerce yatırımcısını dolandırarak yurt dışına kaçtığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen 62 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 34'ü savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı, 6 şüphelinin "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" ve "suç örgütü kurma" suçlarından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiğini bildirdi.

Şüphelilerden 22'si ise "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından yurt dışına çıkmamak şeklinde adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.