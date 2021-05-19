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Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Müşterinin talebine göre fiyat belirleme talimatı

19.05.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Thodex’le ilgili soruşturmanın kilit isimlerinden olduğu öne sürülen ve dün yakalanan firari şüphelilerden finans departmanı sorumlusu Rana Azap ifadesinde, müşterinin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlenmesinin söylediğini belirtti. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Azap, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Thodex soruşturmasında yeni gelişme! Müşterinin talebine göre fiyat belirleme talimatı

Edinilen bilgiye göre Rana Azap ifadesinde, 2016 yılında, firari Faruk Fatih Özer’e ait olan yazılım firmasında ön muhabebeci olarak işe başladığını, Özer’in kız kardeşi Serap Özer ile birlikte satış danışmanı olarak çalıştığını, evinin uzak olduğunu, ulaşım sıkıntısı yaşaması üzerine ayrıldığını anlattı. Bir süre işsiz kaldıktan sonra, 2017-2018 yılları arasında Serap Özer aracılığıyla bu kez Koineks yani Thodex adlı şirkette işe başladığını kaydeden Azap, burada faturaları toparlayıp, ay sonunda müşavire verdiklerini belirtti. Burada da Serap Özer ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Rana Azap, müşteri hizmetleri departmanında yazım yanlışı olması halinde düzeltme ile personelin bireysel emeklilik işlemleri ve son bir yıldır kurumlarla gerçekleştirilen yazışmaları kendisinin yaptığını söyledi.

MÜŞTERİNİN TALEBİNE GÖRE FİYATI BELİRLELE TALİMATI

Genel olarak kripto para ile ilgili teknik bilgisi olmadığını söyleyen Azap, Dogecoin isimli coinin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu, buna kendisinin müdahale etme gibi bir durumu bulunmadığını ileri sürdü. Kendisine müşterilerin arz ve talep durumuna göre fiyat belirlenmesinin söylendiğini belirten Azap, nişanlısının da "Sizin firmada dogecoin uygun fiyata veriliyor" dediğini, düğün birikimleri olan 50 bin TL’yi yatırdıklarını anlattı. Böyle bir şey olabileceğini hiç hissetmediğini öne süren Azap, patronu Özer’in yurtdışına kaçacağını bilmediğini, kendisinin de mağdur olduğunu, zimmetine para geçirmediğini, herhangi bir menfaat sağlamadığını, muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisi olmadığını belirtti.

MÜŞTERİ ÇEKMEK İÇİN ÜNLÜLERLE REKLAM YAPTILAR

Azap, şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumun kötü olduğunu söylediklerini ancak, yine de ünlülerle reklam yaparak müşteri çekmeleri gerektiğini anlattıklarını bildirdi. Özer kardeşlerin diğer borsaların hacimlerinin büyük olmasından şikayet edip, kendilerinin de hacmi yükseltmeleri gerektiğini söylediklerini ifade eden Azap, ağabey Güven Özer, kız kardeş Serap Özer ve firari patron Faruk Fatih Özer’in sık sık odaya kapanarak, toplantı yaptığını anlattı. Parayı yurtdışına çıkarıp çıkarmadıklarını bilmediğine iddia eden söyleyen Azap'ın kendisiyle ilgili suçlamaları kabul etmediği kaydedildi.

SERBEST BIRAKILDI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Azap, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para Thodex

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