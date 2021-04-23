Thodex’in sahibi için kırmızı bülten çıkarıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Özer hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.Türkiye'de faal kripto para platformu Thodex'te iki gün işlem yapılamaması ve ardından 391 bin kişinin işlem yaptığı platformun kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto parayla yurtdışına kaçtığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada Türk makamlar tarafından Özer'in iadesi için süreç başlatıldı.

Adalet Bakanlığı, Arnavutluk'a kaçtığı tespit edilen Thodex'in sahibi Özer'in (27) kırmızı bültenle aranması ve iadesi için işlem başlattı. Emniyet Genel Müdürlüğü de Özer hakkında Interpol nezdinde işlemlerin başlatılıp, 23 Nisan 2021 tarihi saat 10.00 itibarıyla kırmızı bülten çıkarıldığını duyurdu.

Türkiye'deki kripto para platformlarından Thodex isimli şirketin kurucusu ve yöneticisi olan Faruk Fatih Özer hakkında, yatırımcılarını 2 milyar dolar dolandırarak yurt dışına kaçtığı iddiası üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 22 Nisan'da soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda, Özer hakkında "Bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından İstanbul Anadolu 4'üncü Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama emri düzenlendi. Ayrıca başsavcılığın talimatıyla Özer'in iş yerinde arama yapılarak, banka hesaplarına da tedbir konuldu.