THOF Yıldızlar Türkiye Şampiyonası başladı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası kortej yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ile Merkezefendi Belediyesinin iş birliğinde düzenlenen şampiyonanın kortej yürüyüşü, Gazi Bulvarı'nda başlayıp 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda sona erdi.

Burada yöresel kıyafetler giyen yarışmacılar, meydanda bulunanlara kısa birer gösteri sundu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, iki gün sürecek yarışlara tüm vatandaşların davetli olduğunu söyledi.

Belediye olarak bu tarz organizasyonları sürekli yapmaya çalıştıklarını anlatan Subaşıoğlu, "Denizli ve Merkezefendi olarak bu güzel işlere ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Tüm yarışmacılar çok iddialı. Aslında Türkiye'nin mozaiği burada gösteriler sunacak. Yarışmanın burada düzenlenmesinden dolayı çok mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

İki gün boyunca 60 hakemin gözetiminde sürecek yarışmaya, Adana, Adıyaman, Artvin, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gümüşhane, İstanbul, Kars, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muğla, Çorum, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak olmak üzere 24 ilden 27 ekip katılıyor.

Şampiyona kapsamında, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde yarın "Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası", 4 Kasım Pazar günü ise "Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası" yapılacak.

