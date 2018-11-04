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THOF Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 20:03 | Son Güncelleme

THOF Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu (THOF) ile Merkezefendi Belediyesi'nin iş birliğinde cuma günü Merkezefendi Kültür Merkezi'nde başlayan şampiyonada 24 ilden gelen 27 ekip kıyasıya mücadele etti.

Yöresel kıyafetler giyen yarışmacılar, sahnede hazırladıkları gösterilerini sundu.

İzleyicilerin beğeniyle takip ettiği yarışmada 60 hakemin değerlendirmesi sonucu Yıldızlar Geleneksel Düzenlemesiz Dal Türkiye Şampiyonası'nı Halay Gençlik ve Spor Kulübü birincilik kazandı.

Yıldızlar Geleneksel Düzenlemeli Dal Türkiye Şampiyonası'nın birincisi Sarayköy Gençlik ve Spor Kulubü, ikincisi Seyhan Belediye Spor Kulubü, üçünçüsü ise Tuşba H.E.M Gençlik ve Spor Kulübü oldu.

Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, iki gün süren yarışmayı izlemeye gelen tüm vatandaşlara teşekkür etti.

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gelenek halk oyunu yarışma yöresel

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