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  4. Thomas Cook krizi, borç dışında aşıldı

Thomas Cook krizi, borç dışında aşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 10:33 | Son Güncelleme

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, iflas eden İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook'un sektöre 200 milyon euro borcu olduğunu söyledi.

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, iflas eden İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook'un sektöre 200 milyon euro borcu olduğunu söyledi. Atmaca, "Thomas Cook krizi, alacaklar dışında aşıldı diyebiliriz. Sadece otellerin ciddi alacakları var" dedi.
?Dünyanın en çok turist ağırlayan kentleri arasında olan Antalya, 2019 yılında rekor üstüne rekor kırdı. Bir günde gelen turist sayısı yaz aylarında 100 bini bulan kent, 2018 yılında 13 milyon 642 bin turist ağırladı. 2019'da ise tarihinde ilk kez 15 milyon rakamını aşan Antalya, İran pazarından beklediğini alamamasına ve Thomas Cook'un iflasına rağmen sezonu iyi kapattı.
Geçen yıl eylül ayında, 178 yıllık dünyanın en eski seyahat acentesi Thomas Cook'un borçları nedeniyle iflasını açıklamasının ardından kentteki lüks oteller ve turizm tesisleri, acente ile iş birliği yaptıkları ve İngiliz turistlerin ne olacağı ve sektöre zarar verip vermeyeceği belirsizliğine düştü. 2019 yılı son aylarında İngiltere'de düzenlenen turizm fuarına katılan turizmciler, sektörün İngiliz kaybı yaşamayacağını gördüklerini belirtti.
'ACENTENİN BORÇLARI ÇOK'
POYD Başkanı Ülkay Atmaca, İngiltere için bir korkuları olmadığını ve yeni rezervasyonlarda ciddi derecede İngiliz talebi aldıklarını söyledi. Fuarda mutlu olduklarını ve İngiliz Thomas Cook krizinin aşıldığını gördüklerini belirten Atmaca, acentenin turizm sektörüne ciddi derecede borcu olduğunu anlattı. Yeni birtakım planlamalar yapıldığını, krize rağmen kış sezonunda İngiltere'den Antalya'ya golf turizmi için çok sayıda turistin geldiğini kaydeden Atmaca, şöyle konuştu:
"Thomas Cook krizi, alacaklar dışında aşıldı diyebiliriz. Sadece otellerin ciddi alacakları var. Nasıl aşılacak o bilmiyorum. 150- 200 milyon euro civarında bir alacaktan söz ediliyor."

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