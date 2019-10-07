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Thomas Cook müşterisi 40 bin kişi "ücret iadesi" için başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 19:57 | Son Güncelleme

İngiliz Sivil Havacılık Otoritesinden yapılan açıklamada, müşterilerin rezervasyonlarına ilişkin ödemelerini geri alabilmeleri için kurulan siteye şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişinin başvuruda bulunduğu bildirildi

LONDRA (AA) - İflas eden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'tan, rezervasyon ücretlerini geri almak için şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişinin başvurduğu bildirildi.

İngiliz Sivil Havacılık Otoritesinden (CAA) yapılan açıklamada, müşterilerin rezervasyonlarına ilişkin ödemelerini geri alabilmeleri için kurulan siteye şu ana kadar yaklaşık 40 bin kişinin başvuruda bulunduğu belirtildi.

İngiliz basınında, yoğunluktan dolayı bazı müşterilerin bilgilerini defalarca girmelerine rağmen formlarını elektronik ortamda iletmekte başarılı olamadığı, sistemde gün boyu aksaklıkların yaşandığı bilgisine yer verildi.

CAA'nın yaklaşık 360 bin Thomas Cook müşterisine rezervasyonlarına ilişkin geri ödeme yapması bekleniyor.

- İleriye dönük geri ödeme

CAA tarafından geçen hafta yapılan açıklamada, yaklaşık 360 bin kişinin tatil rezervasyonlarının Hava Seyahat Organizatörleri Lisanslaması (ATOL) koruması alında olduğu, bu kapsamda tatilcilerin ileriye dönük tatil rezervasyonlarına yönelik geri ödemenin en kısa zamanda yapılmasının amaçlandığı belirtilmişti.

Açıklamada, yaklaşık 100 bin rezervasyonun banka kartıyla yapıldığı, bu rezervasyonların geri ödemelerinin 14 günde gerçekleşeceği, diğer yollardan yapılan ödemelerin ise daha uzun süreceği bilgisi paylaşılmıştı.

Tatil rezervasyonlarını banka kartları haricinde farklı yollarla yapanların geri ödemelerinin gerçekleşmesi için 7 Ekim'de yeni bir online sistem kurulacağı belirtilen açıklamada, müşterilerin bu sistem üzerinde online iade formu doldurmasının gerekeceği vurgulanmıştı.

Açıklamada, müşterilerin online formları iletmelerinin ardından 60 günde geri ödemelerin yapılmasının hedeflendiği kaydedilmişti.

- Kurtarma operasyonuna 100 milyon sterlin harcandı

Uzun zamandır finansal sorunlarıyla gündemde olan şirket, geçen hafta sonunda kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, İngiliz hükümetinden 250 milyon sterlinlik destek istemiş fakat bu talep hükümet tarafından reddedilmişti.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, geçen hafta İngiliz parlamentosunda yaptığı konuşmada, "Hükümet, yolcuların geri getirilmesi için yaklaşık 100 milyon sterlin harcadı." ifadesini kullanmıştı.

CAA Başkanı Dame Deirdre Hutton ise Thomas Cook'un otellere toplam borcunun yaklaşık 338 milyon sterlin olduğunu belirtmişti.

Thomas Cook'la çalışan otellerin endişeli olduğuna işaret eden Hutton, "Meksika'da bir otelin yaklaşık 2,5 milyon sterlin alacaklı olduğunu öğrendik. Otellerin endişeli olması şaşırtıcı değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İngiltere İş, Enerji ve Sanayi Stratejisi Bakanı Andrea Leadsome, şirketin yaklaşık 1,7 milyar sterlinlik borç altında olduğunu bildirmişti.

İngiliz hükümeti, Thomas Cook'un iflasında "yöneticilerin rolünün incelenmesi için" soruşturma talimatı verirken, basında da Thomas Cook Üst Yöneticisi (CEO) Peter Fankhauser'a toplam 8,3 milyon sterlin ödendiği, diğer şirket yöneticilerine ise son 5 yılda toplam 20 milyon sterlin ücret ve bonus ödemesi yapıldığı haberleri yer almıştı.

178 yıllık Thomas Cook'un, kurtarma görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ticari faaliyetlerine son verildiği açıklanmıştı.

İngiliz hükümeti, yaklaşık 150 bin tatilcinin ülkeye geri getirilmesi için 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kurtarma operasyonunu başlatmıştı.

Şirketin iflasıyla İngiltere'de 9 bin, tüm dünyada ise 20 bin kişi işini kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
CAA iade Londra rezervasyon Thomas Cook turizm

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