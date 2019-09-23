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Thomas Cook ofisleri kepenk indirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:41 | Son Güncelleme

İngiltere’nin ve dünyanın en eski seyahat acentesi olan Thomas Cook 178 yıllık serüveninden sonra bugün iflasını açıklarken, şirketin Londra’daki ofisleri kepenk indirdi.178 yıllık İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla 500 binin üstünde rezervasyonu iptal ederken, bunların 40 bine yakınının Türkiye’de tatil yapanlar olduğunu açıkladı.

İngiltere’nin ve dünyanın en eski seyahat acentesi olan Thomas Cook 178 yıllık serüveninden sonra bugün iflasını açıklarken, şirketin Londra’daki ofisleri kepenk indirdi.
178 yıllık İngiliz seyahat acentesi Thomas Cook bu sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla 500 binin üstünde rezervasyonu iptal ederken, bunların 40 bine yakınının Türkiye’de tatil yapanlar olduğunu açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ise, Thomas Cook yüzünden maddi kayba uğrayan iş yerlerine kredi desteği verileceğini açıkladı.

Thomas Cook firmasına kayyum atandı
Dünyanın en köklü seyahat acentesi olan İngiliz firması, 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince tasfiye sürecine girdi. Resmi başvuruları gerçekleştiren firmaya süreci yönetmesi için kayyum atandı.

Türkiye’ye İngiliz turist akını vardı
İngiliz firması üzerinden aldığı tatil paketiyle Türkiye’ye gitmeye hazırlanan genç bir İngiliz ise, paketi aldığı ofisin önüne gelerek bilgi almak istedi. James adlı genç, firmanın içinde bulunduğu durumun utanç verici olduğunu belirterek, "Oldukça utanç verici bir durum. Firma, İngiltere’nin en eski firmalarından bir tanesi. Bu hafta sonu için ben de planlamamı yapmıştım. Bu Cumartesi günü Türkiye’nin Side bölgesine Thomas Cook paketlerinden bir tanesini almıştım. Bu duruma çözüm olarak baktığımız zaman birçok insan bu paketlerden aldılar, uçuşları iptal edildi, havalimanında beklemek durumunda kaldılar. Burada bulunan ofislerinde de artık kimse çalışmıyor" dedi.

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