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Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 22:34 | Son Güncelleme

İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor.

Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

Ercan KAYLI/DALAMAN (Muğla), (DHA) - İNGİLİZ tur operatörü Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Dalaman'a gelen yolcuların ülkelerine taşınma işlemi devam ediyor. Dün özel izinle geldiği belirtilen A380 yolcu uçağının bu gece yine İngiliz vatandaşlarını ülkelerine götürmek üzere Dalaman Havalimanı'na iniş yapacağı öğrenildi.
Dünyanın en büyük tur operatörlerinden Thomas Cook'un iflasının ardından, şirketi kullanarak Marmaris ve çevresinde tatile gelen İngiliz vatandaşlarının ülkelerine taşınma işlemleri sürüyor. İngiliz hükümeti tarafından sürdürülen bu taşınma işlemi kapsamında gece yarısından sonra Dalaman Havalimanı'na özel izinle geldiği belirtilen dünyanın en büyük yolcu uçağı A3380'in bu gece yine yolcu taşımak üzere geleceği öğrenildi. Saat 01.00'da havalimanına gelesi beklenen A380 yolcu uçağının, saat 03.00'de tam kapasite yolcu ile İngiltere'ye dönmek üzere hareket edeceği kaydedildi.

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Thomas Cook yolcuları için A380 ikinci kez geliyor

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