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"Thomas Cook'tan boşalan hacmi dolduracağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

İngiliz tur operatörü Jet2holidays Üst Yönetcisi Steve Heapy, Muğla’da turizmcilerle bir araya geldi - Steve Heapy: - "Thomas Cook'tan boşalan hacmi yeni otellerden çok çalıştığımız otellerdeki oda sayısını artırarak doldurmaya devam edeceğiz"

İngiliz tur operatörü Jet2holidays'in Üst Yöneticisi Steve Heapy, Muğla'da turizmcilere sunum yaptı.

Marmaris, Fethiye, Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'deki otel sahipleri ve yöneticileri ile Dalaman'da bir otelde toplantı yapan Steve Heapy, Jet2holidays ve Jet2.com'un Türkiye'ye yönelik operasyonlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Heapy, 2020 yılına yönelik koltuk planlamalarını ve İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflası sonrası koltuk güncellemelerini de turizmcilerle paylaştı.

Thomas Cook'un iflasından sonra Jet2holidays'in İngiltere'nin en büyük tur operatörü konumuna geldiğini ifade eden Heapy, Türkiye'de işler iyiye gitse de kötüye gitse de firmasının operasyonlarının sürdüğüne dikkati çekti.

Heapy, şöyle konuştu:

"Thomas Cook'tan boşalan hacmi yeni otellerden çok çalıştığımız otellerdeki oda sayısını arttırarak doldurmaya devam edeceğiz. Ortak iş yaptığımız otellere öncelik vererek yatak ihtiyacını gidereceğiz. Turizm Bakanı sektörden geliyor. Sektörün ihtiyaçlarını iyi anlayan birisi. Mevcut durumu nasıl düzeltebiliriz diye bizlerle görüştü. Türk hükümeti bu konuyu çok iyi anladı. Sorunun çözümü için de her türlü iş birliğinin içinde. Bu konuda biz de kolaylık gördük."

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu da Muğla'da turizmcilerin katılımıyla çok verimli ve güzel bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Jet2holidays Üst Yöneticisi Steve Heapy'den 2020 yılı öngörülerini dinlemenin faydalı olduğunu aktaran Bülbüloğlu, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir tablo çizdi. Rekabetin olması otelciler tarafından güzel bir durum. Diğer tur operatörleri de böyle güzel toplantılar yapar, Thomas Cook’un açığını kapatırlar. Çok kuvvetli güçlü bir tur operatörü Jet2holidays. CEO'su çok güzel şeyler aktardı. Kendimize güvenimiz geldi. İnanıyorum koydukları hedefleri gerçekleştirecek. Uçak ayağında çok kuvvetliler. Bölge adına böyle bir CEO’yu ağırlamak bizler adına iyi oldu."

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Fethiye İngiliz tur operatörü Jet2holidays CEO'su Steve Heapy Marmaris Muğla Thomas Cook'un İflası

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