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Thomas Cook’un iflası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 13:09 | Son Güncelleme

Thomas Cook’un ticari faaliyetlerine son verilmesinin ardından, Antalya’da İngiliz turistler için kriz masası oluşturuldu.

Thomas Cook’un iflası

Thomas Cook’un ticari faaliyetlerine son verilmesinin ardından, Antalya’da İngiliz turistler için kriz masası oluşturuldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Thomas Cook’un yerini alacak aktör ya da aktörler ortaya çıkıncaya kadar oteller bundan çok ciddi zarar görür, işbirliği içinde olan yüzlerce otel var" dedi.
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook’un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Antalya’ya bu operatörle gelen çok sayıda turistin mağduriyet yaşama ihtimali doğdu. Durumun ardından turistlerin mağdur olmaması ve ülkelerine dönebilmesi amacıyla Antalya Valiliği tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Thomas Cook operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmeleri ve şehre gelen misafirlerin durumlarının valilik tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı.

"İşler bu kadar iyi giderken bu iflas tüm hesapları alt üst etti"
Konuyla ilgili açıklama yapan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sürecin hızla ilerlediğini ifade ederek, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 21 bin 33 İngiliz turist olduğunu aktardı. Thomas Cook iflasının başta Ege olmak üzere tüm Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Atmaca, "Thomas Cook’un yerini alacak aktör ya da aktörler ortaya çıkıncaya kadar oteller bundan zarar çok ciddi zarar görür. Thomas Cook hemen hemen her yerde büyük işler yapan bir tur operatörüydü, 178 yıllık geçmişi olan bir şirket söz konusu" diye konuştu.

"İşbirliği içinde olan yüzlerce otel var"
Atmaca, otellerin birikmiş alacaklarının ne olacağı çok önemli çünkü rakam büyüdükçe otellerin dayanma olasılığı azalır. Bir destek paketi olacağı söylendi ama detayları henüz belli olmadı, işler bu kadar iyi giderken bu iflas tüm hesapları alt üst etti" ifadelerine yer verdi.
Antalya’da olumsuz etkilerinin olacağını belirten Atmaca, "Beklenen bir durum değildi, Thomas Cook ile çok büyük işbirliği içinde olan yüzlerce otel var. Kurulan kriz masasına gelecek başvurularla birikmiş alacaklar ortaya çıkınca biraz daha netleşir konu ama kötü bir süreç başladı. Umarım en kısa zamanda bir çözüme ulaşır" dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ise, "Bakanlığımız ile temas halinde tüm süreci takip ederek, sektörümüz ve misafirlerin süreçten en az etkilenmesi konusunda önlemler ve gelişmeleri görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.

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