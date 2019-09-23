Thomas Cook’un iflası

Thomas Cook’un ticari faaliyetlerine son verilmesinin ardından, Antalya’da İngiliz turistler için kriz masası oluşturuldu. Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, "Thomas Cook’un yerini alacak aktör ya da aktörler ortaya çıkıncaya kadar oteller bundan çok ciddi zarar görür, işbirliği içinde olan yüzlerce otel var" dedi.

İngiliz Sivil Havacılık Kurumu CAA, tur operatörü Thomas Cook’un ticari faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Antalya’ya bu operatörle gelen çok sayıda turistin mağduriyet yaşama ihtimali doğdu. Durumun ardından turistlerin mağdur olmaması ve ülkelerine dönebilmesi amacıyla Antalya Valiliği tarafından kriz merkezi oluşturuldu. Thomas Cook operatörü ile ilişki içerisinde olan turizm işletmeleri ve şehre gelen misafirlerin durumlarının valilik tarafından titizlikle takip edildiği aktarıldı.

"İşler bu kadar iyi giderken bu iflas tüm hesapları alt üst etti"

Konuyla ilgili açıklama yapan Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, sürecin hızla ilerlediğini ifade ederek, bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Türkiye’de 21 bin 33 İngiliz turist olduğunu aktardı. Thomas Cook iflasının başta Ege olmak üzere tüm Türkiye için büyük bir kayıp olduğunu ifade eden Atmaca, "Thomas Cook’un yerini alacak aktör ya da aktörler ortaya çıkıncaya kadar oteller bundan zarar çok ciddi zarar görür. Thomas Cook hemen hemen her yerde büyük işler yapan bir tur operatörüydü, 178 yıllık geçmişi olan bir şirket söz konusu" diye konuştu.