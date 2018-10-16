Thomas Lipton dev çay markasını nasıl yarattı?

"Lipton" adını duyunca çoğumuzun aklına bir fincan çay gelir.

Ancak bu markanın arkasında, "dünyanın en iyi kaybedeni" lakaplı iş adamı, hayırsever ve sporcu Thomas Lipton'un olağanüstü hikayesi gizli.

Aralık 1881'de İskoçya'nın Glasgow kentine bir buharlı gemi demirler. Gemide ABD'den yollanan yüklü bir kargo vardır. İçinde de dünyanın en büyük peyniri...

Yüzlerce kişi 1 metre kalınlığında ve çevresi 4 metre olan daire şeklindeki peyniri görmek için şehrin en kalabalık ana caddesi High Street'teki Lipton şarküteri dükkânına gelir.

Ancak dev peynir, dükkanın kapısından geçemeyecek kadar büyüktür. Heyecanlı kalabalık bu defa Lipton'un diğer geniş kapılı dükkanına koşar. Peynir tüm şaşasıyla vitrindedir.

Bu başarılı reklam kampanyasından sonra, Lipton'un bir sürprizi daha vardı.

Dev peynirin içine çok sayıda bozuk para saklayan Lipton, Noel'e birkaç gün kala dev peyniri kesmeye başladı, halk yine dükkanının önüne koştu. Polis, kalabalığı zor zapt ederken, Lipton, sardığı peynir dilimlerini piyangonun onlara vuracağını uman müşterilere vermeye başladı.