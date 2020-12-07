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Thomas Tuchel: “Başakşehir basite alacağımız bir takım değil”

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 07.12.2020 17:10 | Son Güncelleme

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Medipol Başakşehir’in Türkiye liginin son şampiyonu olduğunu belirterek, “Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Basite alacağımız bir takım değil” dedi.

Thomas Tuchel: “Başakşehir basite alacağımız bir takım değil”

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı haftasında yarın Başakşehir’i ağırlayacak olan Fransız ekibi Paris Saint-Germain’de Teknik Direktör Thomas Tuchel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oyuncularıyla maçın ciddiyeti hakkında konuştuklarını aktaran Tuchel, “Herkesin anladığına eminim. Söylemimizde bir değişiklik olmadı. Manchester United ve Leipzig’in ardından 3. final olacak ve biz bunu kazanacağız” ifadelerini kullandı.

"BASİTE ALACAĞIMIZ BİR TAKIM DEĞİL"

Grubu lider olarak bitirme şanslarının bulunduğu yönünde gelen bir soruyu deneyimli çalıştırıcı, “Kazanmak istiyoruz, önce ona odaklanmamız gerekir. Sonuç kontrol edilebilir bir şey değil. 1. olmak tabii ki avantaj. Ama en önemlisi karakterimizi ortaya koymak. Başakşehir, Türkiye şampiyonu. Basite alacağımız bir takım değil” diye cevaplandırdı.

İRFAN CAN YORUMU

Leipzig karşısında 3 gol atan İrfan Can Kahveci için özel bir önlem almayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin Thomas Tuchel, “Tehlikeli şutları var, oldukça etkili biri. Bizim maçı karşı sahada tutmamız lazım. Manchester United maçında gösterdiğimiz performansı sergilememiz gerek. Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği, karşı atak geliştirme özellikleri oldukça fazla. Risk alamayız” şeklinde konuştu.

"RAFİNHA'NIN PERFORMANSI..."

Brezilyalı futbolcu Rafinha’nın yaşadığı sakatlıklara rağmen performansında azalma olmadığına dikkat çeken Tuchel, “Rafinha istisnai, en iyisini veren, oynamak için tam kalitesi olan biri. Sakatlıkları oldu ama son performansları beni şaşırtmadı. Teknik kalitesi çok yüksek. Bir antrenör olarak onunla çalışmak büyük bir zevk” açıklamasını yaptı.

"BAŞAKŞEHİR'İN İYİ BİR TAKIM OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Yetenekli futbolcu Moise Kean ise Başakşehir müsabakasıyla alakalı görüşlerini şu sözlerle ifade etti:
“İstanbul’daki maç büyük bir maçtı. Bu başka bir karşılaşma. Başakşehir’in iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Yüzde 100 enerjiyle oynayacağız.”

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