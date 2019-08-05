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Thompson üzümünün Buldan’da deneme üretimine başlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 12:49 | Son Güncelleme

Denizli’nin Buldan ilçesinde Sultaniye çeşidi olarak bilinen ve çekirdeksiz üzüme alternatif olarak sayılan ‘Thompson’ üzümünün deneme üretimi başladı.Buldan ilçesinde deneme olarak yetiştirilen Thompson Seedless adıyla tescillenen Sultaniye çekirdeksiz üzüm cinsi hem tadı hem de hikayesiyle vatandaşları hayran bırakıyor.

Denizli’nin Buldan ilçesinde Sultaniye çeşidi olarak bilinen ve çekirdeksiz üzüme alternatif olarak sayılan ‘Thompson’ üzümünün deneme üretimi başladı.
Buldan ilçesinde deneme olarak yetiştirilen Thompson Seedless adıyla tescillenen Sultaniye çekirdeksiz üzüm cinsi hem tadı hem de hikayesiyle vatandaşları hayran bırakıyor. Yıllar öncesinde Anadolu’da yetiştirilen üzüm cinsinin Amerikan elçisi William Thompson tarafından ABD’ye götürülerek ıslah çalışmaları yapıldı. Buldan’da üzüm üreticiliği yapan Ramazan Uğuz 16 dönümlük arazisinde Thompson cinsi üzümün deneme üretimini yapmaya karar verdi. Thompson üzümünün verimliliği ise Uğuz’un yüzünü güldürüyor.

“Kendi üzümümüzü bize satıyorlar”
Thompson cinsi üzümün yıllar önce Anadolu topraklarında yetiştirildiğini dile getiren Ramazan Uğuz, “Yaptığım araştırmalar neticesinde Thompson cinsi üzümün çubuğunu zamanında Amerikan elçisi Thompson İzmir’de görmüş ve Amerika’ya götürmüş. Burada ıslah çalışmaları yaptırmış. Islah edilen Thompson çubukları bize satılmış. Bu şekilde de patent alıyorlar üzerlerine. Onun için kendi üzümümüzü tekrardan bize satmış oluyorlar” diye konuştu.
Halkın Thompson adıyla bildiği üzümün, aslında Sultaniye çeşidi olduğunu belirten Uğuz, “Üzüm üreticisiyiz. Bu bölgede Sultaniye çekirdeksiz üzüm üretiyoruz. Fakat yeni bir çeşit olarak bu bölgede ihracatlık Thompson üzümünü deneme maksatlı diktik. İlk verimimiz şu anda. Gayet başarılı. Bundan sonraki dönemlerde de bu bölgeye turfanda olarak bunu öneriyoruz” dedi.

“Diğer üzümlerden 50 kuruş ile 1 lira farkla satılıyor”
Thompson üzümünün diğer üzüm çeşitlerine oranla daha tatlı olduğunu ve fiyatının diğer üzümlere göre 50 kuruş farkla yüksek olduğunu belirten Uğuz, “Yeme tat oranı biraz daha güzel, daha az ilaçlamayla bu hale geliyor. İhracatlık için ön planda olan bir çeşit. Bu bölgede yaygınlaştırmayı düşünüyoruz. Diğer yuvarlak çekirdeksizlerden biraz daha farklı. Kendi cazibiyetinden bu hale geliyor. Çekirdeksiz, gayet güzel ve tüketicilerimize tavsiye ediyoruz. Diğerlerinden 50 kuruş ile 1 lira gibi bir farkla ayrılıyorlar" şeklinde konuştu.

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