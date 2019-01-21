MAGAZİN

Thorne kardeşler geceye damga vurdu

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.01.2019 09:33 | Son Güncelleme

Çılgın tarzı ve cesur paylaşımlarıyla sosyal medyada sık sık olay olan genç oyuncu Bella Thorne katıldığı açılıştı tercih ettiği kıyafetle dikkat çekti.

Amerikalı yıldız oyuncu Bella Thorne ve modellik yapan ablası Dani Thorne, Las Vegas'ta güzenlenen bir açılışa katıldı.

Tarzlarıyla dikkat çektiler

Bir zamanların çocuk yıldızı Bella Thorne, sıra dışı yaşam tarzı ve cesur tercihleriyle gündem yaratmaya devam ediyor.
Güzel yıldız, dün akşam Las Vesag'ta bir gece kulübünün açılışına katıldı.
Gecenin seçkin konuklarından biri olan Bella, açılışa 26 yaşındaki ablası Dani ile birlikte katıldı.
21 yaşındaki Bella ve kendisinden beş yaş büyük olan ablası, farklı stilleriyle ilgi odağı oldu.
Bella kırmızı-siyah desenli bir etek ve sadece göğüs bölgesini kapatan cesur bir büstiyer yercih etmişti.
Deri pardösüsünü omzuna alan Bella, görünümüzü kırmızı topuklu sandaletlerle tamamlamıştı.
Dani Thorne ise rengarenk saçları ve yarı transparan, derin yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çekti.
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