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Threads'i kullanıma sunan Zuckerberg, 11 yıl aradan sonra Twitter'daki ilk paylaşımını yaptı! Musk'a olay gönderme...

06.07.2023 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta, merakla beklenen Instagram temelli Twitter rakibi uygulaması Threads'i kullanıma sundu. Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise on yıldan uzun bir süre sonra, tam da Threads'in piyasaya sürüldüğü gün, ilk tweet'ini attı ve Elon Musk'a dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Threads'i kullanıma sunan Zuckerberg, 11 yıl aradan sonra Twitter'daki ilk paylaşımını yaptı! Musk'a olay gönderme...

Meta, Twitter rakibi uygulaması Threads'i kullanıma sundu. Elon Musk'ın sahip olduğu Twitter için şimdiye kadarki en güçlü tehdit olarak kabul edilen Threads'e ilgi ise büyük.

ZUCKERBERG'DEN DİKKAT ÇEKEN GÖNDERME

Meta CEO'su Mark Zuckerberg ise on yıldan uzun bir süre sonra, tam da Threads'in piyasaya sürüldüğü gün, ilk tweet'ini attı ve Elon Musk'a dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...' Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'

Zuckerberg, internet dünyanın en ünlü meme'lerinden biri olan birbirini gösteren Örümcek Adamlar'ın bir fotoğrafını tweet'ledi.

Meta'nın kurucusu olan Zuckerberg nadiren paylaşımda bulunuyor ve attığı bu tweet, 2012'den bu yana attığı ilk tweet'i gibi görünüyor.

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Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'Zuckerberg'ten Threads açıklaması! 'İlk 2 saatte...'
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