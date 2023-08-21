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Threads ile ilgili sürpriz gelişme! X ile rekabeti yeni bir aşamaya geçebilir

21.08.2023 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meta'nın 'Twitter katili' olarak gösterilen uygulaması Threads ile ilgili birçok kullanıcının merak ettiği bir konu vardı. O konu, Threads'in web sürümünün ne zaman yayınlanacağıyla ilgiliydi. Ancak sürpriz bir iddiaya göre; Meta, Threads'in web versiyonunu kullanıma sunmayı planlanıyor olabilir, hem de çok yakında.

Threads ile ilgili sürpriz gelişme! X ile rekabeti yeni bir aşamaya geçebilir

Twitter katili olarak gösterilen ancak son dönemde aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşadığı dile getirilen Threads bir kez daha gündemde. Bu kez konu, Threads'in web sürümüyle ilgili.

İDDİA: THREADS'İN WEB VERSİYONU GELİYOR

The Wall Street Journal'ın iddiasına göre Meta, bu hafta başında mikroblog uygulaması Threads'in web versiyonunu kullanıma sunmayı planlıyor.

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Threads uygulamasının web sürümü, kullanıcıların talep ettiği özelliklerden biriydi.

Bu özelliğin kullanımındaki düşüşün ardından Threads'in X ile rekabet etmesine yardımcı olabileceği söyleniyor.


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