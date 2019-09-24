HABER

Thunberg: Boş sözlerinizle çocukluğumu çaldınız

24.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

BM İklim Eylemi Zirvesi’nde konuşan aktivist Thunberg, liderleri iklim değişikliği konusunda yeterince çaba göstermemekle suçladı.

Thunberg: Boş sözlerinizle çocukluğumu çaldınız

Thunberg, aralarında Türkiye’nin bulunduğu ülkeleri de BM’ye şikayet etti.77 ülkenin 2050 yılına kadar sera gazı emisyonunu sıfırlamayı taahhüt ettiği Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylemi Zirvesi’ne 16 yaşındaki İsveçli iklim aktivisiti Greta Thunberg’in konuşması damgasını vurdu. Zirveye katılan 60 ülkenin liderlerine seslenen Thunberg, “Boş sözlerinizle benim hayallerimi, çocukluğumu çaldınız” dedi.

Duygusal bir konuşma yapan Thunberg, “Bu olanların hepsi yanlış. Şu anda burada olmamalıydım. Okyanusunda diğer tarafında okulda olmalıydım. Şimdi hepiniz ümitle gençlere geliyorsunuz. Buna nasıl cüret edersiniz?” ifadelerini kullandı.

İklim değişikliği konusunda liderleri yeterince çaba göstermemekle suçlayan Thunberg, bunun böyle devam etmeyeceği mesajını verdi ve "Dünya uyanıyor ve değişim olacak, siz isteseniz de istemeseniz de" dedi. Thunberg, liderlere derhal harekete geçme çağrısında bulundu.

Sera gazı emisyonu sıfırlanacak

İklim değişikliğine karşı mücadelenin aciliyeti nedeniyle BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimi ile gerçekleşen zirveye katılan 60 ülkenin liderleri, küresel ısınma ile mücadele için daha fazla çabayı göstermeyi taahhüt etti. Zirvede, Almanya’nın yanı sıra, Fransa ve Çin gibi sanayileşmiş ülkeler ile Tonga, Şeyseller ve bazı küçük ada devletleri iklim değişikliğine karşı mücadele için planlarını sundu.

Zirvede, BM’ye üye olan 193 ülkenin 77’si, 2050 yılına sera gazı emisyonunu sıfıra indirme taahüdünde bulundu. Bunun yanı sıra 70 ülke de, iklim krizi ile mücadele için ulusal düzeydeki katkıyı 2020’den itibaren artırma sözü verdi.

Türkiye’yi BM’ye şikayet ettiler

Öte yandan, Gelecek için Cumalar hareketinin öncüsü Greta Thunberg ve 12 ülkeden 15 genç zirve kapsamında aralarında Türkiye’nin bulunduğu ülkeleri BM Çocuk Hakları Komitesi’ne şikayet etti.

Yaşı sekiz ile 17 arasında değişen aktivist gençler, Türkiye, Almanya, Arjantin, Fransa, Brezilya ve Arjantin’i iklim değişikliğine karşı yeterince önlem almamak ve böylelikle çocuk haklarını ihlal etmekle suçladılar. Hausfeld LLP uluslararası avukatlık bürosu ile Earthjustice adlı çevre örgütünün desteklediği şikayet dilekçesinde, iklime en çok zarar veren bu ülkelerin Çocuk Hakları Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret edildi.

BM Çocuk Hakları Komitesi şikayeti inceleyerek, kabul ettiği takdirde, ilgili hükümetlerden görüş alabilecek.

dpa/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu''Doğurduğumu zannedip mesaj atanlar oldu'
Erdoğan: Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesinde liderErdoğan: Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesinde lider
Trump'tan yeni yaptırım açıklaması: Uyum yakaladıkTrump'tan yeni yaptırım açıklaması: Uyum yakaladık
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

İki kız kardeş kariyerlerini bıraktı!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

MasterChef'te Yasin'e görülmemiş ceza!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump: ABD savaşa hazır

Trump: ABD savaşa hazır

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Dünya bunu konuşuyor! Peş peşe açıklamalar geldi

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bacak bacak üstüne atmış dersine iyi çalışmış ufaklık!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan yeni yaptırım açıklaması: Uyum yakaladık

Trump'tan yeni yaptırım açıklaması: Uyum yakaladık

Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk

Trump: Erdoğan ile arkadaş olduk

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

Trump'tan 'Mısır'daki gösterilerden endişe duymuyorum' açıklaması

Trump'tan Mısır açıklaması!

ABD, Polonya’daki asker sayısını 5 bin 500’e çıkaran anlaşmayı imzaladı

ABD imzayı attı! Asker sayısını arttırıyor!

Fransa, Almanya ve İngiltere saldırı için İran'ı sorumlu tuttu

Saldırı için İran'ı sorumlu tuttular!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.