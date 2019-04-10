THY, 12 Nisan'da tam kapasiteyle hizmet verecek

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), İstanbul Havalimanı'nda, 12 Nisan'da tam kapasiteyle hizmet verecek.

THY, İstanbul Havalimanı'ndaki seferlerini kademeli olarak artırıyor. Şirket, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınmasının ardından 12 Nisan'da tam kapasiteye geçerek, 895 sefer gerçekleştirecek.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuya ilişkin, İstanbul Havalimanı'ndan bugün kalkış ve varış olmak üzere 712, yarın ise 849 sefer yapacaklarını belirterek, "Cuma ise tam kapasiteye geçilerek 895 sefer yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

