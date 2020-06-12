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THY 19 Haziran'da ABD ve Uzakdoğu'ya Uçmaya Başlıyor

12.06.2020 13:43 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, 19 Haziran’dan itibaren Amerika ve Uzakdoğu’da bazı şehirlere yeniden uçuşların başlayacağı duyuruldu

THY 19 Haziran'da ABD ve Uzakdoğu'ya Uçmaya Başlıyor

Corona virüsü salgını nedeniyle uluslararası uçuşlarına ara veren Türk Hava Yolları, Avrupa’nın ardından Amerika ve Uzakdoğu uçuşlarına da başlayacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları tarafından yapılan açıklamada, 19 Haziran’dan itibaren Amerika ve Uzakdoğu’da bazı şehirlere yeniden uçuşların başlayacağı duyuruldu.

Buna göre THY, 19 Haziran’da Amerika’da başkent Washington ve Chicago’ya, 22 Haziran’da Miami’ye, 24 Haziran’da da Los Angeles şehirlerine tarifeli seferlerine başlıyor. İlk aşamda bu 4 şehre de haftada karşılıklı olarak 3 sefer düzenlenecek.

Türk Hava Yolları 19 Haziran’da Uzakdoğu uçuşlarının da bir kısmına başlayacağını duyurdu. THY, haftada bir kez olmak üzere 19 Haziran’da Çin’in Şangay şehrine uçmaya başlıyor. Ayrıca 24 Haziran’da Hong Kong ve Seul uçuşları da başlayacak ve bu şehirlere de haftada iki sefer düzenlenecek.

THY ayrıca 12-21 Haziran tarihleri arasında kademeli olarak, Doha, Bişkek, Minsk, Duşanbe ve Almata uçuşlarına da başlanacağını açıkladı.

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