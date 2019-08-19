THY 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı 

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatilini de içine alan 9 - 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen 15 bin 269 seferde, toplam 2 milyon 380 bin yolcu taşıdı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 10 günlük süreçte, 15 bin 269 sefer yapıldığı ve bu uçuşlarda yüzde 85,83 ortalama doluluk oranına ulaşıldığı belirtildi. Operasyonların merkezi İstanbul Havalimanı'nda THY'nin 5 bin 140 gidiş, 5 bin 167 geliş seferinin gerçekleştiği bildirildi. Bu seferlerde 1 milyon 700 bine yakın yolcu ağırlanırken, İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen gidiş ve geliş seferlerinde doluluk oranlarının ortalama yüzde 90'a yaklaştığı, bazı günlerde yüzde 92'yi de aştığı ifade edildi.

DOLULUK ORANLARI ARTTI

Açıklamada Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı tatilindeki rakamlar karşılaştırılarak, 10 günlük yolcu talebindeki artışa dikkat çekildi. Haziran ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda THY'nin 14 bin 399 sefer gerçekleştirdiği ve bu uçuşlarda 2 milyon 31 bin misafir ağırladığı hatırlatılırken, Kurban Bayramı döneminde ise bu sayının 350 bin yolcu artarak, 2 milyon 380 bine ulaştığı kaydedildi. Ayrıca uçaklardaki doluluk oranlarında da önemli bir artış görüldüğü belirtildi.

