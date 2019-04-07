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THY 421 sefer planlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 23:59 | Son Güncelleme

BÜYÜK taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda ticari uçuşlarını sürdüren Türk Hava Yolları(THY) Pazartesi günü iniş ve kalkış olmak üzere toplam 421 sefer planlıyor.  Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Pazar günü de İstanbul Havalimanından yaptığımız operasyon çok şükür sorunsuz tamamlandı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜK taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı'nda ticari uçuşlarını sürdüren Türk Hava Yolları(THY) Pazartesi günü iniş ve kalkış olmak üzere toplam 421 sefer planlıyor.
Konuyla ilgili olarak resmi Twitter adresinden bir açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Pazar günü de İstanbul Havalimanından yaptığımız operasyon çok şükür sorunsuz tamamlandı. Seferlerimizi artırıyoruz.
İstanbul Havalimanında Pazartesi iniş ve kalkış toplam 421 sefer ile 85. 000'in üzerinde yolcumuzu taşımayı planlıyoruz. Güzel gidiyor"

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