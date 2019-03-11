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THY 6 Nisan'da yeni havalimanına taşınıyor

11.03.2019 14:45 | Son Güncelleme

İstanbul'un yeni havalimanının taşınma tarihi açıklandı.

Türk Havayolları birkaç kez ertelenen taşınma planını 6 Nisan'da hayata geçireceğini açıkladı.Türk Hava Yolları (THY) İstanbul'daki yeni havalimanına 6 Nisan’da taşınacaklarının açıkladı. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşınmanın 6 Nisan tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

THY’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor! Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibarıyla Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz" ifadesine yer verildi. Paylaşımda, İstanbul Havalimanı'nından uçuşların 6 Nisan 2019'da saat 14.00'ten itibaren başlanacağı de aktarıldı.

Taşınma işlemi nedeniyle Nisan ayı için Atatürk Havalimanı'na planlanan bazı seferlerde değişiklik olacağı belirtilen başka bir açıklamadaysa yolculardan uçuşlar öncesi konuyla ilgili bilgi almaları istendi.

İstanbul Havalimanı'nı işletecek olan İstanbul Grand Airport (İGA) şirketi de Şubat ayında Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na kademeli olarak gerçekleştirilen taşınma işleminin 5-6 Nisan tarihlerinde tamamlanacağını duyurmuştu.

Taşınma üst üste ertelendi

29 Ekim 2018'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı İstanbul'un yeni havalimanından uçuşlar 1 Kasım itibarıyla başlamıştı. Taşınma işleminin tamamlanması için planlanan ilk tarih, 29-31 Aralık 2018'di. Bu tarih daha sonra Mart başına ertelenmiş, ardından taşınmanın Nisan ayında yapılacağı duyurulmuştu.

Havalimanı henüz tam kapasite ile faaliyete girmiş durumda değil. İstanbul'da açılan yeni havalimanının ilk etapta yılda 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması planlanıyor. Havalimanının on yıl içinde tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 300'den fazla uçuş noktasına yolculuk imkanı sunması hedefleniyor.

DW,MK/DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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