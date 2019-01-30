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THY, 72,5 milyon yolcu taşıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 16:05 | Son Güncelleme

Yolcu sayısında yüzde 9,5 büyüme elde eden şirket, yolcu doluluk oranında yüzde 82'ye ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY) 2018'de yolcu sayısında yüzde 9,5 büyüme elde ederek, yolcu doluluk oranının yüzde 82'ye ulaştığı bildirildi.

THY'nin twitter hesabından yayımlanan videoda filoya 12 yeni uçak daha katıldığı ve uçuş sayısının 332'ye yükseldiği belirtildi.

Uçuş ağına 6 hat daha eklendiği, yolcu sayısında yüzde 9,5 büyüme elde edildiği, 72,5 milyon yolcunun uçuş yaptığını ve yolcu doluluk oranında yüzde 82'ye ulaştığı bilgisine yer verilen videoda, "866 milyon 663 bin kilometre yol yaptık. Minik yolcularımıza uçmayı sevdirdik. 2 milyondan fazla oyuncak hediye ettik. Uçak içi eğlence sistemimiz planetle eğlenceyi göklere taşıdık. 35 milyon saat boyunca 693 yeni film izlettik. Gökyüzünde de olsa bağlantıyı koparmadık. 600 bine yakın yolcumuzu wifi ile sevdiklerine bağladık." ifadelerine yer verildi.

Çağrı merkezi hizmetinin eklenen 4 yeni dille 14 dile çıkarıldığı belirtilen videoda, "Turkish Cargo ile dünyanın yükünü taşıdık. 1,4 milyon kargoyu ve postayı sahiplerine ulaştırdık. Eğitim akademimizle dünya havacılığına katkı sağladık. Başarılara uçtuk. Bayrağımızı gururla 306 şehre ve 124 ülkeye taşıdık. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olarak 2019'da daha yükseğe uçmak dileğiyle." denildi.

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