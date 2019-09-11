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THY, Ağustos ayında yüzde 84,8 doluluk oranını yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:04 | Son Güncelleme

TÜRKHava Yolları (THY) tarafından yayımlanan Ağustos ayı yolcu ve trafik sonuçlarına göre yüzde 84,8 doluluk oranını yakalarken, dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttırdı.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜRKHava Yolları (THY) tarafından yayımlanan Ağustos ayı yolcu ve trafik sonuçlarına göre yüzde 84,8 doluluk oranını yakalarken, dıştan dışa transfer yolcu sayısında ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 arttırdı.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Türk Hava Yolları ağustos ayı yolcu ve kargo trafik sonuçlarını açıkladı. Bayrak taşıyıcı, havacılık sektöründe küresel ölçekte yaşanan talep azalmasına rağmen yüzde 84,8 doluluk oranına ulaştı. Dünyanın en çok ülkesine tek merkezden bağlantı imkanı sunan küresel taşıyıcının dıştan dışa transfer yolcu sayısı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4 artarak rekor düzeyde gerçekleşti. Dünyada en iyi beş hava kargo markasından biri olma hedefine Turkish Cargo markasıyla ilerleyen bayrak taşıyıcı, ağustos ayında taşıdığı kargo-posta hacmini ise geçtiğimiz yılın ayına göre yüzde 11,5 artırdı. Bayrak taşıyıcı, hava kargo pazarında çift haneli büyüme sürecini yeni evinde de sürdürüyor.

ÜLKELERE GÖRE DOLULUK ORANLARI

Ağustos 2019 trafik sonuçlarının da yer aldığı açıklamada, dış hat doluluk oranı yüzde 84,3 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşların doluluk oranı 0,7 puan artarak yüzde 88,4 oldu. Ağustos ayında taşınan Kargo ve Posta hacmi geçen yılınaynı dönemine göre %11,5 seviyesinde arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 24,8 ile Kuzey Amerika, yüzde 12,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 11,3 ile Avrupa katkı sağladı. Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yolcu doluluk oranında Yurt İçinde 0,6 puan, Kuzey Amerika’da 0,4 puan, Uzak Doğu’da ise 0,3 puanlık artış gerçekleşti.

KARGO YÜZDE 10 ARTTI

2019 yılı 8 aylık dönemde ise Türk Hava Yolları, 50 milyon yolcu taşıdığını açıkladı. Bu dönemde dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 3,5'lik bir artış yaşanırken, Kargo ve Posta geçen senenin aynı dönemine göre %10 artarak 985 bin tona ulaştı.

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