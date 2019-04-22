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THY, Ankara-Bakü uçuşlarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 22:11 | Son Güncelleme

THY, Ankara-Bakü uçuşlarına başladı

BAKÜ (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY) Ankara-Bakü arasında doğrudan uçuşu başladı.

Hattın ilk uçuşu dolayısıyla Haydar Aliyev Havaalanı'nda kokteyl düzenlendi. Etkinliğe, Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nadir Hüseynov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, KKTC Temsilcisi Ufuk Turganer, THY Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, Azerbaycan sivil havacılık yetkilileri, Türk kurumları ile turizm acentalarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Özoral, THY'nin Ankara'dan Bakü'ye doğrudan ilk seferini gerçekleştirmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu özellikle Azerbaycan'da yaşayan Türklerin uzun zamandır özlemiydi. Bugün THY bu özlemi karşılamış olacak. Ankara ile Bakü arasındaki bağlar daha sağlamlaşacak. İki şehir arasındaki bağ genellikle İstanbul üzerinden kuruluyordu şimdi doğrudan seferler birbirimize daha da yakınlaştıracak. İki başkent arasındaki ilişkiler daha da sıcak olacak." ifadelerini kullandı.

THY Genel Müdür Yardımcısı Çay da iki kardeş devletin başkentleri arasında THY'nin uçuşunu başlatmanın gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu uçuş vesilesiyle iki kardeş ülke arasındaki dostluk, kardeşlik artarak devam eder. Buraları çok seviyoruz, sık sık gelip gitmeyi seviyoruz. THY olarak ülkeler arasındaki ilişkileri artırmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

THY Bakü Müdürü Seyfullah İlyas da kısa süre önce Bakü-Antalya uçuşlarının da başladığını hatırlatarak, "Bu uçuşlarla THY, iki ülke arasındaki ilişkilere katkı sağlamaya devam ediyor. Ankara-Bakü uçuşuna haftada üç gün olarak başladık. Talebe göre bu sayı artabilir." dedi.

Bakü-Ankara arasındaki doğrudan uçuş pasta kesilerek kutlandı.

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