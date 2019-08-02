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THY Arjantin'in ünlü futbol kulübü River Plate'in forma sponsoru oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 16:10 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları(THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca River Plate takımının formasında yer alacak.

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA)-TÜRK Hava Yolları(THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca River Plate takımının formasında yer alacak.
THY, Arjantin'in dünyaca ünlü futbol takımı River Plate ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında River Plate, 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. THY aynı zamanda 'The Millionaires' olarak da bilinen River Plate'e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu.
River Plate, THY logolu formasıyla ilk maçına 4 Ağustos Pazar günü saat 23.45'te Lanús ile oynayacağı maçta giyecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sponsorluk hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate'in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın, Türk Hava Yolları'nın spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim."
Uzun bir süredir futbola verdiği destekle öne çıkan THY, geçmişte Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA Euro 2016'ya da sponsor olmuştu. Türk Hava Yolları, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle de reklam filmleri çekmişti.

RİVER PLATE HAKKINDA
1901 yılında kurulan River Plate, adını Rio de la Plata'dan almaktadır. Ezeli rakibi Boca Juniors ile birlikte Arjantin'in en büyük taraftarı olan kulüplerindendir. El Monutental olarak da bilinen 66 bin seyirci kapasiteli Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti stadyumuna sahiptir. 36 defa Arjantin birinci futbol ligi şampiyonluğu bulunan River Plate'in dört kez Copa Libertadores, 3 defa Recopa Sudamericana, birer kez de Intercontinental Cup, Supercopa Sudamericana, Copa Sudamericana, Copa Interamericana ve Suruga Bank Championship şampiyonlukları bulunmaktadır.

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