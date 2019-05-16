THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne doğru

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'ne katılan takımlara başarılar diledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'nın en iyi 4 takımı, Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes, CSKA Moskova ve Real Madrid şampiyonluk için kozlarını İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde paylaşacak.

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Aycı, basketbol hayranlarının heyecan ve enerjisinin Vitoria-Gasteiz sokaklarını çoktan sarmaya başladığını belirtti.

Aycı, aylar süren yorucu idmanların ve bu prestijli unvan için yarışılan enerji dolu maçların bitimi ile ulaşılan zirve bölgesinin isim sponsoru olunmasının heyecanını, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun bir şekilde yaşadıklarını kaydederek, "Bu gibi spor müsabakaları bizlere, sporda mükemmelleşmek için gösterilen özveri, fedakârlık ve tutku değerlerinin ve ayrıca başarıya giden yolda ekip çalışması, anlayış ve empatinin olmazsa olmaz özelliğini hatırlatıyor. Sözünü ettiğimiz bu nitelikleri kendisine temel alarak başarılı performansını yüksek randımanla sürdüren Türk Hava Yolları ailesi olarak biz de sezon süresince bu değerlerle rakiplerinden ayrılmış olan bu 4 takıma başarılar diliyoruz. En iyi olan kazansın." ifadelerini kullandı.