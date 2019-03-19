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THY, "Balthazar" ile uçak finansmanı alanında ilke imza attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 16:52 | Son Güncelleme

THY, A321 NEO uçaklarının finansmanında BNP Paribas tarafından aranje edilen yeni sigorta garantili uçak finansmanı ürünü "Balthazar" ile Fransız vergi kalkanlı yapıyı birleştirerek, bu ürünü kullanan ilk hava yolu oldu

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) yeni sigorta garantili uçak finansmanı ürünü “Balthazar” ile uçak finansmanı alanında yine bir ilke imza attı.

THY'den yapılan açıklamaya göre, uçak finansmanı alanında en yenilikçi havayollarından biri olan Türk Hava Yolları, A321 NEO uçaklarının finansmanında BNP Paribas tarafından aranje edilen yeni sigorta garantili uçak finansmanı ürünü “Balthazar” ile Fransız vergi kalkanlı yapıyı birleştirerek, bu ürünü kullanan ilk hava yolu oldu.

Sigorta garantili bu uçak finansmanı ürünü, yüksek kredi notuna sahip sigorta şirketlerinden oluşan bir sigorta konsorsiyumunun iş birliğiyle, piyasadaki yeni uçak finansmanı ürünü ihtiyacına cevap olarak Airbus tarafından geliştirildi.

THY, Balthazar ürününe Fransız vergi kalkanı avantajlarının da dâhil edilmesiyle, 12 yıl vadeli sigorta garantili bu yenilikçi ve avantajlı yapı ile uçak finansmanı portföyünün toplam maliyetinin rekabetçi oranlarına önemli bir katkı sağladı.

Avrupa’nın uçak finansmanında öncü bankalarından olan BNP Paribas, türünün ilk örneği olan Balthazar garantili Fransız vergi kalkanlı yapı ve toplam 225 milyon dolar tutarındaki yatırım ile 5 adet A321 NEO uçağını finanse etti.

Bayrak taşıyıcı marka, 2008 yılından beri uygulamaya koyduğu yenilikçi ve türünün tek örneği olan finansman modelleri ile "Jane's Transport Finance", "Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü.

Türk Hava Yolları son 10 yılda gerçekleştirdiği 15 milyar dolar tutarındaki finansmanlarında toplamda 21 uluslararası finansman ödülü kazanarak, bu alanda da başarısını zirveye taşıdı.

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Türk Hava Yolları

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