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THY Basın Müşaviri Üstün'den açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 23:39 | Son Güncelleme

Yahya Üstün: -"Bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsıma saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsına yönelik saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal sürecin başlatıldığını bildirdi.

Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, şahsına saldırı niteliğinde yalan haberler yapıldığını kaydetti.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından atandığı Kaynak Holding ve alt şirketlerindeki yönetim kurulu üyeliği görevi için toplam 7 bin lira maaş aldığını belirten Üstün, "Her bir şirket için ayrı maaş aldığım iddiası doğru değildir. Bu konuda, bazı internet haber mecralarında ve sosyal medya kanallarında şahsıma saldırı niteliğinde yalan haberler paylaşan kişi ve kurumlar hakkında yasal süreç başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
maaş THY TMSF Yahya Üstün

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