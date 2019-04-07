THY Basın Müşaviri Yahya Üstün: İyi başladık, güzel gidiyoruz

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, taşınma sürecinin sona erdiği İstanbul Havalimanı'ndan yapılan THY seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Yahya Üstün, " Yeni evimizde 13:45 itibarıyla 10 bin 641 misafirimizi 48 seferimizde uğurladık. Evimize gelen yolcu sayımız ise 79 seferde 14 bin 582. Misafirlerimizin toplam bagaj sayısı 21 bin 792, performans oranımız yüzde 84. İyi başladık. Güzel gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

