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THY BAYRAM TATİLİ BOYUNCA 15 BİN 48 UÇUŞTA 2 MİLYON 340 BİN YOLCUYU TAŞIDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 17:28 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA Kurban Bayramı tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüşleri sürüyor.

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA
Kurban Bayramı tatilini yurt içi veya yurt dışı tatil noktalarında geçiren vatandaşların İstanbul’a dönüşleri sürüyor. Dönüşler nedeniyle Atatürk Havalimanı Dış Hatlar ve İç Hatlar geliş terminalinde, bagaj bantlarında ve yolcu bekleme noktalarında zaman zaman yoğunluklar oluştu.
Bayram tatili için Antalya’ya giden Mehmet Ali Özsoy “ 5 günlüğüne Antalya’ya gittik. Çok güzel geçti“ dedi. Oğlu Bayram Özsoy ise,
"Bayramın birinci günü gittik. Giderken çok yoğunluk yoktu ama dönüşte çok yoğunluk var" dedi. Tatil için karadenizi tercih eden Abdülhakim Gül ise, "Tatilden geliyorum. Dolu dolu bir Karadeniz tatili geçirdim. Ülkemizde kriz yok. Bunlara inanmasınlar. Her yer kalabalık" diye konuştu.

THY 10 GÜNDE 2 MİLYON 340 BİN YOLCU TAŞIDI
Öte yandan Türk Hava Yolları (THY) da 17 Ağustos-26 Ağustos tarihlerini kapsayan 10 günde 15 bin 48 uçuşta 2 milyon 340 bin yolcuyu ağırladı. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün soysal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, "Bu bayram gerçekleştirdiğimiz 15 bin 48 uçuşta yalnızca 2 milyon 340 bin 448 yolcumuzu taşımadık. Biz aynı zamanda milyonlarca kavuşmayı, heyecanı ve mutluluğu da bir araya getirdik. Türkiye için çalışmaktan, anlam taşımaktan gurur duyuyoruz" dedi

Görüntü Dökümü
-İç hatlar geliş terminali yoğunluk detayı
-Dış hatlar geliş terminali yoğunluk detayı
-Bagaj bantları yoğunluk detayı
-Yolcular röp.
-Detaylar

26.08.2018 - 15.26 Haber Kodu : 180826093_

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