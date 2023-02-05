HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 170 seferini iptal ettiğini duyurdu!

THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 170 seferini iptal ettiğini duyurdu!

05.02.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), yarın İstanbul'da beklenen hava muhalefeti nedeniyle toplam 170 seferinin iptal edildiğini duyurdu.

THY beklenen hava muhalefeti nedeniyle 170 seferini iptal ettiğini duyurdu!

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iptal kararlarının, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından alınan kısıtlama kararı gereğince alındığını belirtti.

Üstün, İstanbul Havalimanı'ndan yapılacak 152, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak 18 seferin iptal edildiğini belirterek şunları kaydetti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan değerli misafirlerimiz; 6 Şubat 2023 tarihinde olumsuz hava koşullarına bağlı kar yağışı beklentisi nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkışlı/varışlı 76’sı iç hat olmak üzere toplam 152 seferimiz, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı/varışlı uçuşlarımızda da 18 seferimiz MADKOM tarafından alınan kısıtlama kararı gereği iptal edilmiştir." (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? Kar şiddetini artırdı...İstanbul ve Ankara’da okullar tatil mi? Kar şiddetini artırdı...
O ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldıO ilde Erdoğan için hazırlanan afişler dereye atıldı
Bir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çektiBir ildeki yüzde 30'dan fazla fark dikkat çekti
Anahtar Kelimeler:
sefer thy

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Bugün başladı, yarın şiddetlenecek!

Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"

Seçim anketinde tablo değişti! "Her adım 1-2 puan artırdı"

Sabaha karşı İstanbul'de yaşandı? "Deprem olmayabilir, korkutucu ses çıkarır"

Sabaha karşı İstanbul'de yaşandı? "Deprem olmayabilir, korkutucu ses çıkarır"

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmek istiyor!

Nicolo Zaniolo, Galatasaray'a gelmek istiyor!

Kar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan iller

Kar yağışı sonrası okullar tatil edildi! İşte kar tatili olan iller

İlginizi Çekebilir

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.