THY, Berlin’den Adana ve Gaziantep’e direkt uçacak

BERLİN (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın başkenti Berlin’den Adana ve Gaziantep’e direkt uçuşlara başlıyor.

AA muhabirinin THY yetkililerinden aldığı bilgiye göre Berlin'den Adana'ya direkt uçuş 2 Nisan’da, Gaziantep’e direkt uçuş ise 5 Nisan 2019'da başlayacak.

Yaz sezonu boyunca haftada bir karşılıklı düzenlenecek seferlerle yolcular Berlin'den Adana’ya THY'nin ayrıcalıklı seyahat deneyimi ile ulaşabilecek. Berlin’den Gaziantep’e 5 Nisan’da başlayacak direkt seferler de haftanın cuma ve cumartesi günleri karşılıklı gerçekleştirilecek.

Yakın zamanda Antalya’dan Almanya’nın en büyük şehirleri arasındaki Berlin ve Stuttgart’a direkt uçuş başlatma kararı alan THY, Anadolu’nun farklı noktalarından bir başka Almanya şehri Düsseldorf’a da direkt seferler düzenleyecek.

Bayrak taşıyıcı havayolu, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerden Düsseldorf’u Anadolu’ya, Antalya, Trabzon, Ankara, Kayseri ve Gaziantep’e düzenleyeceği direkt uçuşlarla bağlayacak. Yaz aylarında icra edilmesi planlanan seferlerin ilki 31 Mart’ta Düsseldorf – Antalya uçuşu olacak. Gaziantep seferleri 11 Temmuz, Kayseri seferleri 5 Temmuz, Ankara seferleri 1 Haziran, Trabzon seferleri ise 30 Haziran tarihinde başlayacak.