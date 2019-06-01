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THY, bilet iade değişikliğini 8 Haziran'a kadar uzattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 13:03 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY),  23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularının bilet iade ve değişikliği yapabilecekleri süreyi , 8 Haziran'a kadar uzattı.

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) TÜRK Hava Yolları (THY), 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak yolcularının bilet iade ve değişikliği yapabilecekleri süreyi , 8 Haziran'a kadar uzattı.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, 26 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı-varışlı iç hat uçuşu olan yolcuların değişiklikleri 8 Haziran'a kadar uzatıldı.
Açıklamada "Yeni rezervasyonun orijinal seyahat tarihinden 7 gün önce veya 7 gün sonrasında bir uçuş yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır. Bilet süresinin uzatılması; herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği orijinal seyahat tarihinden 7 gün sonrasına kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır. İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir" denildi.

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