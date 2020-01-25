THY biletleri ücretsiz değiştirecek

Gökhan ARTAN/İSTANBUL-(DHA)-Türk Hava Yolları(THY), deprem nedeni ile Elazığ ve Malatya seferlerinde bileti olan yolcular için bazı düzenlemeler yaptı.THY, Elazığ ve Malatya çıkışlı ve varışlı iç hat uçuşu ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu olan yolcuların 31 Ocak 2020 tarihine kadar işlemde bulunmaları kaydıyla yeni rezervasyonun 21 Şubat 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişikliklerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın konuyla ilgili yaptığı duyuru şöyle: "24 Ocak 2020 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 24 Ocak 2020- 2 Şubat 2020 tarihleri arasında Elazığ ve Malatya çıkışlı ve varışlı Ortaklığımız Türk Hava Yolları ya da AnadoluJet iç hat uçuşu ya da iç hat bağlantılı dış hat uçuşu olan yolcularımızın 31 Ocak 2020 tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla yeni rezervasyonun 21 Şubat 2020 tarihine kadar uygulanan bir uçuşa yapılması durumunda rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. İade taleplerinde ise hiç kullanılmamış biletler ücretsiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi ücretsiz yapılacaktır.Bilet süresinin uzatılmasında ise herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 21 Şubat 2020 tarihine kadar uzatılabilecektir.İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları ve AnadoluJet’in icra ettiği seferlerde geçerli olacaktır.İlgili işlemler Türk Hava Yolları satış ofisleri, çağrı merkezi ve biletin satın alındığı acenteler tarafından yapılabilecektir."

