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THY Birleşik Krallık Uçuşlarını Durdurdu

15.05.2021 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları, İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu açıkladı. Corona virüsü salgını nedeniyle alınan karara ilişkin olarak THY’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlandı

THY Birleşik Krallık Uçuşlarını Durdurdu

Türk Hava Yolları, İngiltere uçuşlarını geçici bir süreyle durdurduğunu açıkladı. Corona virüsü salgını nedeniyle alınan karara ilişkin olarak THY’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayımlandı.

Açıklamada “Birleşik Krallık otoriteleri tarafindan alınan kararlara istinaden 12 Mayıs 2021, 06:00'dan (GMT+3) itibaren geçici bir süreyle Türkiye çıkış - Birleşik Krallık varışlı uçuşlar (kargo hariç) yapılamayacaktır. Birleşik Krallık'tan Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden aktarmalı olarak diğer ülkelere yapılacak uçuşlarımızda ise herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Karara ilişkin güncel bilgiler web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır” denildi.

İngiltere’nin Türkiye’ye yönelik olarak getirdiği kısıtlamalar nedeniyle İstanbul’da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi finali maçı da Portekiz’in Porto şehrine alınmıştı.

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