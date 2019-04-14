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THY "büyük taşınma"nın ardından 1 milyon yolcu sayısına ulaşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 12:39 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi: - "Büyük taşınmanın yapıldığı cumartesi gününden itibaren THY olarak iniş-kalkış 4 bin 862 seferde toplam 841 bin 915 yolcu taşıdık. Bugünkü yolcularımız ile 1 milyonu aşacağız"

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul Havalimanı'nda taşıdığı yolcu sayısının bugün 1 milyonu aşacağını bildirdi.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada, THY'nin, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük taşınma sonrası 6 Nisan'dan sonra kademeli olarak tam kapasiteye geçen İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon yolcu sayısına doğru ilerlediğini belirtti.

Ekşi, "Büyük taşınmanın yapıldığı cumartesi gününden itibaren THY olarak iniş-kalkış 4 bin 862 seferde toplam 841 bin 915 yolcu taşıdık. Bugünkü yolcularımız ile 1 milyonu aşacağız. Güzel gidiyor, daha da güzel olacak." ifadelerini kullandı.

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bilal ekşi THY yolcu

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