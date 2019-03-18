HABER

THY, 'Çanakkale Kahramanları'nı gökyüzünden andı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:35 | Son Güncelleme

TÜRK Hava Yolları (THY), 15 Mart tarihinde başlattığı İstanbul-Çanakkale seferlerinin hat açılış uçuşunda '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını özel bir selamla andı.  18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104.

Enver ALAS - İSTANBUL,(DHA)- TÜRK Hava Yolları (THY), 15 Mart tarihinde başlattığı İstanbul-Çanakkale seferlerinin hat açılış uçuşunda '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin kahramanlarını özel bir selamla andı.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümüne özel olarak çağrı kodu THY-18CK olarak belirlenen 'Çanakkale' isimli uçak, Gelibolu semalarında süzülürken, pilotlar Hasan Yasa ve Volkan Karaca şehitlerimizi anma adına "Dur Yolcu" şiirini anonsla okudu. Uçakta bulunan yolcular duygu dolu anlar yaşadı. Şiirin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün zaferi anlatan "Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir" sözünün de eklendiği özel anonsla Çanakkale şehitleri anıldı. THY ise duygu dolu dakikaların yaşandığı bu özel uçuşun görüntülerini bugün paylaştı.

"ONLARIN AZİZ HATIRASINA İTHAFEN GERÇEKLEŞTİRMEKTEN KIVANÇ DUYUYORUZ"

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak dünyanın dört bir yanına gururla taşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Çanakkale hat açılış seferimizi onların aziz hatırasına ithafen gerçekleştirmekten kıvanç duyuyoruz" dedi.

PARTNERUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecekUzlaşmazsa 6 yıl hapsi istenecek
PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
- Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)- Hadımköy'de kimyasal fabrikasında yangın (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Arda Turan'a büyük şok! Ortaya çıktı

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Erdoğan, 'Resmi rakamı söylüyorum' dedi ve açıkladı! İzmir mitingine kaç kişi katıldı?

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Dikkat! Dolarda gözler bu verilerde...

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Çocuk parkında enişte dehşeti!

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

Fuat Oktay: Bu işin peşini bırakmayacağız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Kuzey Irak'tan kahreden haber

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Vahşet gün ağarınca ortaya çıktı! Döve döve öldürmüşler

Göbeklitepe, köylünün 'ekmek kapısı' oldu

Göbeklitepe, köylünün "ekmek kapısı" oldu

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

21 gündür haber alınamıyor! 6 kişi kaçırdı

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

Başsavcılık'tan Zülküf Gezen'in intiharına ilişkin açıklama

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

50 yıl önce spermi dondurulan koç baba oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.