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THY Çanakkale’ye ilk uçuşunu şehitlere adadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları, Çanakkale hat açılış seferini adadığı 18 Mart Şehitleri için özel bir video yayınladı.Geçtiğimiz yıl özel bir uçuş ve anonsla Çanakkale Şehitlerimizi anan Milli Bayrak Taşıyıcı havayolu, bu yıl da şanlı zaferimizin kahramanlarını unutmadı.

Türk Hava Yolları, Çanakkale hat açılış seferini adadığı 18 Mart Şehitleri için özel bir video yayınladı.
Geçtiğimiz yıl özel bir uçuş ve anonsla Çanakkale Şehitlerimizi anan Milli Bayrak Taşıyıcı havayolu, bu yıl da şanlı zaferimizin kahramanlarını unutmadı. Türk Hava Yolları, 15 Mart tarihinde gerçekleşen İstanbul-Çanakkale hat açılış uçuşunda 18 Mart 1915’te Çanakkale Destanı’nın yazıldığı semalarda 18 Mart Şehitlerimizi şanlarına yakışır özel bir selamla andı.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümüne özel olarak çağrı kodu THY-18CK olarak belirlenen “Çanakkale” isimli uçak Gelibolu semalarında süzülürken, pilotlar Hasan Yasa ve Volkan Karaca şehitlerimizi anma adına “Dur Yolcu” şiirini anonsla okuyarak yolculara duygu dolu anlar yaşattı.
Şiirin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zaferi anlatan “Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir. Her zaferin mayası sendedir” sözünün de eklendiği özel anonsla muzaffer Çanakkale Şehitlerimiz anıldı.
Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, “Rengini şehitlerimizin kanından alan al bayrağımızı milli bayrak taşıyıcı havayolu olarak dünyanın dört bir yanına gururla taşıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyor, Çanakkale hat açılış seferimizi onların aziz hatırasına ithafen gerçekleştirmekten kıvanç duyuyoruz.” dedi.

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