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THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 18:28 | Son Güncelleme

THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske ve eldiven kullanma izni verdi

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), Çin uçuşlarında görevli kabin ekibine maske takma ve eldiven giyme izni verdi.

Edinilen bilgiye göre THY, sefer düzenlediği Pekin, Şanghay, Guangzhou, Xi'an, Hong Kong, Tayvan gidiş ve geliş seferlerinde görevli kabin memurları için yeni bir karar aldı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ülke geneline yayılan yeni "koronavirüsü" nedeniyle THY, Çin uçuşlarında görevli kabin ekibinin maske ve eldiven takabileceğini duyurdu.

Atatürk Havalimanı'ndan yapılan kargo seferlerinde ise maske ve eldivenlerin uçak içinde verileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs çin THY

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