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THY'den 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a tarihi yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2020 11:48 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları 19 Mayıs hatıra bileti alan 2.5 milyon kişi sanal uçuş için yerini ayırttı. Tarihi uçuşa dakikalar kalırken THY'den uçuşla ilgili ilk paylaşım geldi.

THY'den 19 Mayıs'ta İstanbul'dan Samsun'a tarihi yolculuk

23 Nisan’nda gökyüzüne ay yıldız çizen Türk Hava Yolları 19 Mayı’ta da yeni bir etkinliğe hazırlanıyor. THY, 19 Mayıs Atatürk’ü anma Gençlik ve Spor Bayramı’na özel Samsun’a tarihi bir uçuş gerçekleştirecek.

TK-1919 sefer sayılı tarihi uçuşun kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot ise Doğukan Demir olacak. Bu tarihi sefere evlerinde kalarak katılmak isteyen 2.5 milyon kişi ise www.tarihiyolculuk.com adresi üzerinden hatıra biletleri aldı.

THY'DEN İLK PAYLAŞIM

THY'den yapılan paylaşımda "#TarihiYolculuk öncesi son hazırlıklar tamam! Gururla yükselmeye hazırız..." ifadeleri yer aldı.

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