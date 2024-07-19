THY'den açıklama geldi: "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık..."

Siber güvenlik firması Crowdstrike'ın yazılımından kaynaklı dünya çapında havayolu şirketleri başta olmak üzere bankacılık, acil durum hizmetleri gibi pek çok sektör olumsuz etkilendi. Kısa süre içinde neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çaptaki sıkıntı birçok havayolu şirketini zorlarken sistemi de durma noktasına getirdi. Havalimanlarında uçuşlar durdurulurken gün içinde tüm dünyada binden fazla uçuş iptal edildi. İstanbul Havalimanı ise bu süreçten en az etkilenen meydanlardan biri olarak dikkat çekti.

84 İPTAL EDİLMİŞTİ

Gün içinde iç ve dış hat olmak üzere toplam 84 seferini iptal eden Türk Hava Yolları, iptal olan seferlerin yolcularına ilave haklar tanıyacağına dair paylaşıma bulunmuştu. THY'den yapılan son açıklamada ise, "Küresel çapta yaşanan teknik aksaklık büyük ölçüde giderilmiştir. Tüm birimlerimiz, operasyonlarımızın normal seyrine dönmesi için hız kesmeden çalışmalarına devam etmektedir. Uçuşlarınız ile ilgili değişiklik ve iade işlemlerinizi web sitemiz veya mobil uygulamamız üzerinden yapabilirsiniz" denildi.

(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır