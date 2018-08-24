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THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 19:47 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram tatilinin dönüşü için önemli bir uyarı yaptı.

THY'den bayram tatili dönüşü için çok önemli uyarı

Türk Hava Yolları (THY), 9 günlük bayram tatilinin son iki gününde 500 binin üzerinde yolcu taşıyacak ve 3057 sefer gerçekleştirecek.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de twitter hesabından mesaj yayınlayarak, "Cumartesi ve pazar günü toplam 3057 sefer ile 500 binin üzerinde yolcumuzu taşıyacağız. Bayram dönüşü yoğunluğundan az etkilenmek için check-in'lerin önceden yapılması ve havalimanına daha erken gelinmesinde fayda vardır" dedi.


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