THY'den Çin ve İran uçuşlarıyla ilgili açıklama

THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamada korona virüsü nedeniyle yaşanan gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile görüşülerek yakından takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, virüsün yayılımına ve etkilerine yönelik önlem amaçlı Çin ve İran'a düzenlenen seferlerde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. İran seferlerimiz ise Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz, 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

SEFERLER 27 ŞUBATA KADAR ERTELENMİŞTİ



THY koronavirüs vakalarının artış kaydettiği İran'a yaptığı Tahran dışındaki seferleri 27 Şubat'a kadar ertelemişti.

Kaynak: DHA-Mynet

