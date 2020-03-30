THY'den flaş bilet açıklaması

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.
Değerli Misafirlerimiz,— Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) March 30, 2020
seyahat İzin Belgesine sahip yolcularımız; biletlerini
Web ve mobil sistemimizden;
Çağrı Merkezimizden;
Acentelerimizden;
Uçuş icra edilen Havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler.
Kaynak: AA