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THY'den flaş bilet açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, seyahat izin belgeli yolcuların biletlerini internet ile mobil sistemleri, çağrı merkezi, acentelerle uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerinden satın alabileceğini duyurdu.

THY'den flaş bilet açıklaması

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seyahat izin belgesine sahip yolcularımız; biletlerini web ve mobil sistemimizden; çağrı merkezimizden; acentelerimizden; uçuş icra edilen havalimanı satış ofislerimizden satın alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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