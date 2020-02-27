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  4. THY'den flaş koronavirüs kararı! Nahçıvan uçuşları durduruldu

THY'den flaş koronavirüs kararı! Nahçıvan uçuşları durduruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 12:19 | Son Güncelleme

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, yaptığı açıklamayla Nahçıvan uçuşları durdurulduğunu ve Güney Kore'de Seul uçuşlarının azaltıldığını duyurdu.

THY'den flaş koronavirüs kararı! Nahçıvan uçuşları durduruldu

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

ANKARA'YA İNEN UÇAK

Riskler görüldüğü belirtildi. Biz de Bakanlığımıza söyledik. Ankara'nın daha isabetli olacağı kararı oluşunca İstanbul'a inecek uçağımızı oraya indirdik.

Hassasiyetle taşımaların yapılmasını sağlamak açısından ilgili bakanlıklarımız ve bakanlarımızla devamlı temas halindeyiz. Sivil havacılıkla irtibat halindeyiz. Dünya sağlık örgütü ve sektörel kuruluşlarımızın önlemlerini ve uyarılarını dikkatle takip ediyoruz.

SEUL VE NAHÇIVAN KARARI

Seul'den uçak seferlerimizi azalttık. Nahçivan'dan ise durdurduk. Risk devam ederken bazı yerlerden uçuşları durduruyoruz. Bu zamana kadar seferlerimiz durudurulmuştur. Önümüzdeki dönemde yine 12 risk ülkesi var. Onlara dikkat edeceğiz. Maske ve benzeri tedarikleri alıyoruz. Mürettebat ve istasyonlarımıza, yöneticilerimize eğitimler verildi.

UMRE UÇUŞLARI DURDURULDU

Riskin yönetilmesi için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu tip ülkelerle ilgili Suudi Arabistan Umre uçuşlarını durdurdu. Yolcu girişlerini de 22 ülkeyi kapsayacak şekilde durdurduk. Uçuşlarımızı sağladık. Türk vatandaşlarımızı alarak geri dönmeye devam edecek. Ama umre uçuşları kapatıldı. İstanbul Havalimanı'ndan bu 22 ülkeye yönelik çalışmalarımızı yapıyoruz. Gelenleri Suudi Arabistan'a göndermiyoruz. Hızla uyum gösteriyoruz.

Ayrıntılar geliyor...

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THY nahçıvan koronavirüs Güney Kore

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