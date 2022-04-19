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THY'den "huzur hakkı" ödemeleriyle ilgili açıklama: Günümüz koşullarına uygun

19.04.2022 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Hava Yolları (THY), Yönetim Kurulu üyelerine ödenen huzur hakkı ödemeleriyle ilgili açıklama geldi. THY, yönetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 zam yapıldığına ilişkin iddiaları yalanlandı. Açıklamada, huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımların eski seviyesine ve bugünün koşullarına uygun bir noktaya taşındığı bildirildi.

THY'den "huzur hakkı" ödemeleriyle ilgili açıklama: Günümüz koşullarına uygun

THY Basın Müşavirliğinden, Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ödemeleriyle ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı haber mecralarında Yönetim Kurulu üyelerimizin huzur hakkı ödemelerine yüzde 190 oranında zam yapıldığı bilgisi paylaşılmaktadır. Türk Hava Yollarının pandemi döneminde küresel havacılık sektöründe pozitif ayrışması tüm çalışanlarının azmi ve fedakarlığı sayesinde olmuştur. Yönetim Kurulu üyelerimiz de bu fedakarlığa dahil olarak 2020 yılında huzur hakkı ödemelerinde yüzde 50 indirim kararı almıştır.

Salgının etkilerinden hızlı bir şekilde sıyrılarak güçlü finansal sonuçlar elde eden ortaklığımızın 2021 yılında rekor seviyede bir kâr elde etmesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Huzur hakkı ödemelerinde kesinti sonrası yapılan iyileştirme ile kazanımlar eski seviyesine ve günümüz koşullarına uygun bir noktaya taşınmıştır."

AA

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